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-
27 октября
22:00
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-
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-
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28 октября
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Шахтер начал еврокубковый сезон с победы над Реалом

21 октября 2020

Реал — Шахтер, Getty Images

Уже в первом тайме подопечным Луиша Каштру удалось отправить три мяча в ворота наиболее титулованной команды в истории Лиги чемпионов (3:2).

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Реал — Шахтер 2:3
Голы: Модрич, 53, Винисиус, 59 — Тете, 29, Варан, 33 (авт.), Соломон, 42

Реал: Куртуа — Менди, Варан, Милитан, Марсело — Вальверде, Каземиро, Модрич (Кроос, 70) — Родриго (Бензема, 46), Йович (Винисиус, 59), Асенсио.

Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко — Майкон, Маркос Антонио (Вьюнник, 90+4) — Марлос, Соломон (Витао, 90+1), Тете — Дентиньо (Судаков, 86).

Предупреждения: Асенсио, Милитан — Корниенко, Бондарь.
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