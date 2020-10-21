Шахтер начал еврокубковый сезон с победы над Реалом

Уже в первом тайме подопечным Луиша Каштру удалось отправить три мяча в ворота наиболее титулованной команды в истории Лиги чемпионов (3:2).

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Реал — Шахтер 2:3

Голы: Модрич, 53, Винисиус, 59 — Тете, 29, Варан, 33 (авт.), Соломон, 42



Реал: Куртуа — Менди, Варан, Милитан, Марсело — Вальверде, Каземиро, Модрич (Кроос, 70) — Родриго (Бензема, 46), Йович (Винисиус, 59), Асенсио.



Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко — Майкон, Маркос Антонио (Вьюнник, 90+4) — Марлос, Соломон (Витао, 90+1), Тете — Дентиньо (Судаков, 86).



Предупреждения: Асенсио, Милитан — Корниенко, Бондарь.