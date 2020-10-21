Винисиус: Мы не выполнили установку тренера на игру с Шахтером

Вингер Реала высказался о поражении от Шахтера в матче Лиги чемпионов.

Шахтер сенсационно обыграл мадридский Реал в гостях в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2.

Полузащитник "сливочных" Винисиус Жуниор, ставший автором одного из голов ворота донецкого клуба, поделился эмоциями от неудовлетворительного для своей команды результата.

"Мы плохо сегодня сыграли, и абсолютно все в этом виноваты. Сейчас тяжело говорить об этом. Мы не выполнили установку тренера на игру. Никто не справился с задачей. Нужно продолжать усердно работать", — приводит слова Винисиуса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Шахтер вы можете на Football.ua.