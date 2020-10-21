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-
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22:00
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-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
Ливерпуль
-
Мидтьюлланд
-
27 октября
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-
28 октября
22:00
Боруссия Д
-
Зенит
-
28 октября
22:00
Ювентус
-
Барселона
-
28 октября
22:00
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-
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28 октября
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Винисиус: Мы не выполнили установку тренера на игру с Шахтером

21 октября 2020

Винисиус Жуниор, Getty Images

Вингер Реала высказался о поражении от Шахтера в матче Лиги чемпионов.

Шахтер сенсационно обыграл мадридский Реал в гостях в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2. 

Полузащитник "сливочных" Винисиус Жуниор, ставший автором одного из голов ворота донецкого клуба, поделился эмоциями от неудовлетворительного для своей команды результата.

"Мы плохо сегодня сыграли, и абсолютно все в этом виноваты. Сейчас тяжело говорить об этом. Мы не выполнили установку тренера на игру. Никто не справился с задачей. Нужно продолжать усердно работать", — приводит слова Винисиуса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Шахтер вы можете на Football.ua.

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