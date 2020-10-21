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-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
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-
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-
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-
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-
28 октября
22:00
Боруссия Д
-
Зенит
-
28 октября
22:00
Ювентус
-
Барселона
-
28 октября
22:00
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Манчестер Юнайтед
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РБ Лейпциг
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28 октября
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Каштру: Реал мог обыграть и раздавить нас, но люди должны проявлять уважение к Шахтеру

21 октября 2020

Луиш Каштру, Getty Images

Наставник Шахтера посчитал поведение испанских журналистов неуважительным в преддверии поединка с Реалом.

Шахтер сенсационно обыграл мадридский Реал в гостях в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2. Главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру поделился эмоциями от победы над действующим чемпионом Испании и неуважении испанских журналистов, которые в преддверии поединка не задали Зинедину Зидану ни одного вопроса о Шахтере.

Стоит отметить, что пресс-конференцию Луиша Каштру после победы над мадридским Реалом испанские журналисты также проигнорировали.

"Реал — сильнейшая команда, которая выиграла три Лиги чемпионов подряд. У них суперквалифицированные футболисты и тренер, но сегодня мы были внимательны, дисциплинированны и амбициозны".

"Мои слова о неуважении испанских журналистов к Шахтеру? То, что я меньше всего принимаю в жизни — недостаток уважения. Вчера люди должны были проявлять его больше, чем это в конечном итоге произошло. Даже коронавирус их не научил, насколько человек может быть беспомощным".

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"В этом мире люди постоянно пытаются властью унижать более слабых. Когда есть поединок Лиги чемпионов между Реалом и Шахтером, а самая обсуждаемая игра на пресс-конференции Зидана — Реал против Кадиса, то это говорит об отсутствии уважения к Шахтеру".

"Реал — самая уважаемая команда, которая всегда будет примером. Но вчера я чувствовал неуважение, у Зидана ничего не спросили про игру с Шахтером. Люди, которые прочитают или будут слушать мои слова, могут подумать, что я говорю так только потому, что мы победили. Нет. Реал мог обыграть и раздавить нас, но, я повторяю, уважение должно присутствовать", — заявил Луиш Каштру на пресс-конференции.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Шахтер вы можете на Football.ua.

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