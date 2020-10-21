Каштру: В Шахтере нет отдельных имен — есть одна команда

Наставник Шахтера высказался о победе над Реалом в матче Лиги чемпионов.

Шахтер сенсационно обыграл мадридский Реал в гостях в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2. Главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру поделился эмоциями от победы над действующим чемпионом Испании.

"Конечно, я счастлив. Прежде всего, за свою команду. Миссия тренера — делать других счастливыми. Также радоваться, но прежде всего, делать счастливыми других — болельщиков, администрацию. Я очень рад, что им приятно. Есть чувство выполненного долга. Счастлив, ведь работали в очень сложной атмосфере. В день вылета мы остались без двух игроков, которые были заявлены на игру. Так мы жили каждый день, реагируя на то, что преподносит нам пандемия. Все, кто чувствовал себя хорошо, были с этим победным духом. Для меня это просто фантастика".

"У Шахтера нет резервного состава, и первого тоже нет... У нас есть список игроков, которые работают каждый день с амбицией и самоотдачей ради появления в составе. Если бы они были неподготовлены, они бы не смогли этого сделать сегодня. У нас была сплоченная команда. В прошлом сезоне мы стали чемпионами Украины с 23 очками отрыва от второго места и добрались до полуфинала Лиги Европы. Мы сделали это как одна команда. Сегодняшний матч — не исключение из правил".

"Хочу сказать следующее: сегодня, как и всегда происходит в Шахтере, нет имен, которые выходят играть. Есть команда. Мы сегодня одержали победу только благодаря сплоченности. Не то, что кто-то был лучше, кто-то хуже — мы просто очень хорошо выполнили задачу на игру. Благодаря действиям Дентиньо мы успешно воспользовались свободными зонами. Корниенко мог бы демонстрировать свою лучшую игру на протяжении всего поединка, но если бы мы действовали не как одна команда, мы бы проиграли", — заявил Каштру на пресс-конференции.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Шахтер вы можете на Football.ua.