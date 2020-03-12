Симеоне: B Барселоне результат делает Месси, а в Атлетико — Облак

Главный тренер Атлетико похвалил Яна Облака после игры против Ливерпуля.

Атлетико повторно обыграл Ливерпуль и прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Диего Симеоне заявил, что несмотря на пропущенные голы, его подопечные продолжали действовать согласно плану и верили в успех. Кроме того, отдельной похвалы удостоился Ян Облак, который совершил 11 сейвов.

"Я очень рад за команду и за наш клуб. Мы победили очень сильного соперника и вернулись в число восьми лучших команд континента. Ливерпуль здорово играл. Болельщики гнали их вперед, но нам удалось с этим справиться.

Ошибка Адриана? В футболе нужно осложнять сопернику жизнь. Мы старались высоко прессинговать их с помощью Косты, Фелиша и Корреа. Мы не сдались после второго пропущенного мяча, а когда забили, то почувствовали, что все в наших руках.

Наш переход на тактическую схему 5-4-1 должен был позволить нам создавать моменты на контратаках, и мы их создавали. Выход Льоренте вместо Косты был оборонительным шагом, но на деле получилось не совсем так, как задумывалось.

Облак очень важен для нас, как Савич, Фелипе, Фелиш... У нас лучший вратарь в мире. В Барселоне есть Месси, который делает результат. У нас результат во многом делает Облак. Он лучший. Поэтому он там, где он заслуживает быть, — приводит слова Диего Симеоне официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ливерпуль — Атлетико.

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