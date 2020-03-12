Ливерпуль — Атлетико 2:3 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Атлетико.

На Энфилде Ливерпуль принимал мадридский Атлетико в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.



Ливерпуль — Атлетико 2:3 (первый матч — 0:1)

Голы: Вейналдум, 43, Фирмино, 94 — Льоренте, 97, 105+1, Мората, 120+1

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Хендерсон (Фабиньо, 106), Вейналдум (Ориги, 106) — Салах, Фирмино (Минамино, 113), Мане

Атлетико: Облак — Триппьер (Врсалько, 91), Савич, Фелипе, Лоди — Коке, Сауль, Партей, Корреа (Хименес, 106) — Коста (Льоренте, 56), Фелиш (Мората, 103)

Предупреждения: Александер-Арнольд — Мората, Партей

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.