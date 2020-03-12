Ливерпуль снова проиграл Атлетико и вылетел из Лиги чемпионов

Подопечные Юргена Клоппа не сумели защитить свой титул, покинув турнир на стадии 1/8 финала.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов действующий победитель турнира Ливерпуль принимал мадридский Атлетико. В первом поединке победа была за испанской команды, так что теперь хозяевам кровь из носу нужно было отыгрываться. Для этого Юрген Клопп пожертвовал опорной зоной, оставив в запасе Фабиньо и выпустив Окслейда-Чемберлена в помощь атаке. В дебюте встречи у хозяев не получилось стартового штурма. "Матрасники", напротив, больше владели мячом, но не особо стремились активно идти в атаку.

Со временем "красные" таки завладели игровым и территориальным преимуществом, и довольно быстро могли повести в счете, но обводящему удару Салаха немного не хватило точности. Через несколько минут воротам соперника угрожал Окслей-Чемберлен, пробивший из пределов штрафной, но Оболак справился с этим ударом. Гости ответили на это поданным угловым, который завершился ударом Фелипе головой, но ему немного не хватило точности. Затем корнеры зарабатывали только ливерпульцы, но их подачи не приводили к реальной угрозе воротам Облака.

Подопечные Диего Симеоне на некоторое время перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля. Это явно раздражало соперника, который затем вернул мяч себе, пойдя в активное наступление. В одном из эпизодов Фирмино уже видел мяч в воротах после своего удара из пределов вратарской, но Облак показал высший класс, выручив свою команду. Ближе к окончанию первого тайма давление на штрафную гостей стало постепенно снижаться, из-за чего казалось, что первая 45-минутка завершиться без забитых голов. Однако все случилось по-другому. На 43-й минуте Окслейд-Чемберлен выложил мяч на голову Вейналдуму, а Жоржиньо отправил его в ворота – 1:0. При таком счете команды и отправились на перерыв.

В распоряжении Ливерпуля был еще целый тайм, так что хозяев не побежали стремглав в наступление сразу же после возобновления игры. Подопечные Клоппа неспешно перекатывали мяч в центральной зоне, после чего через некоторое время все же активизировались. Окслейд-Чемберлен проверил бдительность Облака, выстрелив по воротам из-за пределов штрафной — Ян был начеку. Немного позднее воротам Атлетико угрожал Фирмино, пробивший в касание после подачи со штрафного, но ему снова не удалось переиграть голкипера.

Уже в ответной атаке гости могли сравнять счет после того, как Адриан отбил мяч перед собой, отразив удар Фелиша. Корреа спешил сыграть на добивании, но все же не смог протолкнуть мяч мимо вратаря. Мерсисайдцы взяли небольшую паузу, а затем стали оказывать нешуточное давление на чужую штрафную. Робертсон был очень близок к забитому голу, пробив головой с нескольких метров, но мяч после его удара угодил в перекладину. Чуть позже Облаку снова пришлось серьезно вступить в игру, в этот раз после мощного удара Александера-Арнольда.

Подопечные Клопп еще какое-то время были очень близки к тому, чтобы все-таки дожать соперника, но "матрасники" выдержали очередной натиск. Но довольно скоро "красные" вернулись с новым. Они едва ли не каждую минуту пробивали по воротам, заставляя Симеоне изрядно нервничать. Мане и Салах были близки к ому, чтобы отличиться, но обоим немного не хватило точности. Эти же парни затем нанесли еще по несколько ударов, но они уже не были опасными. До окончания второго тайма хозяевам так и не удалось забить, так что команды были вынуждены сыграть два дополнительных тайма по 15 минут.

Сразу же после начала первого экстра-тайма мерсисайдцы ринулись в атаку и смогли быстро забить. Фирмино пробил в штангу после подачи Вейналдума, а затем сам же сыграл на добивании, отправив мяч в ворота — 2:0. Теперь забивать нужно было гостям, и они с этим блестяще справились, даже не атакуя большими силами. Уже через три минуты они сократили отставание в счете. Адриан допустил ошибку, выбив мяч на соперника, Фелиш отпасовал на Льоренте, а Маркос отправил мяч в дальний угол — 2:1.

Пропустив, хозяева вновь бросили все силы в атаку, но там у них ничего не получалось. Зато снова получилось у команды Симеоне. В компенсированное к первому экстра-тайму время Льоренте получил пас от Мораты, выдержал паузу и послал мяч в сетку, оформив дубль — 2:2. Теперь Ливерпулю нужно было забить дважды, дабы пройти дальше. "Красные" пошли всеми силами в атаку, еще несколько раз пробили по воротам, но до реальной угрозы владениям Облака уже не доходило.

Подопечные Клоппа смирились своей участью доигрывая матч, а гости с наслаждением переживали последние минуты. А незадолго до финального свистка они и еще вышли вперед, поставив жирную точку в двухматчевом противостоянии. Мората вырвался на ударную позицию и пробил мимо Адриана, принеся своей команде победу — 2:3. Как итог, Ливерпуль не только не смог победить в ответной встрече, но и проиграл снова. Мерсисайдцы не смогли защитить свой титул победителя Лиги чемпионов и покинули турнир уже на первой стадии плей-офф. У главного еврокубка будет новый обладатель.

Ливерпуль — Атлетико 2:3 (первый матч — 0:1)

Голы: Вейналдум, 43, Фирмино, 94 — Льоренте, 97, 105+1, Мората, 120+1

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Хендерсон (Фабиньо, 106), Вейналдум (Ориги, 106) — Салах, Фирмино (Минамино, 113), Мане

Атлетико: Облак — Триппьер (Врсалько, 91), Савич, Фелипе, Лоди — Коке, Сауль, Партей, Корреа (Хименес, 106) — Коста (Льоренте, 56), Фелиш (Мората, 103)

Предупреждения: Александер-Арнольд — Мората, Партей