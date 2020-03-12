Ливерпуль нанес 35 ударов в игре против Атлетико

Ливерпуль уступил Атлетико в дополнительное время в рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов и покинул розыгрыш турнира.
Однако в отсутствии желания подопечных Юргена Клоппа не упрекнуть — хозяева нанесли 35 ударов за игру.
Отметим, что Яну Облаку пришлось хорошенько потрудиться — страж ворот Атлетико сделал 11 сейвов.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ливерпуль — Атлетико.
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