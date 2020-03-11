Ливерпуль — Атлетико: онлайн матча начнется в 21:50

Представляем вашему вниманию трансляцию ответного поединка 1/8 финала главного клубного турнира Европы.

На Энфилде во втором матче 1/8 Лиги чемпионов Ливерпуль примет Атлетико.

Не лучшее положение дел у подопечных Юргена Клоппа. Да, Ливерпуль практически уже чемпион Англии, однако заметен спад у "красных". Победы даются все сложнее и сложнее – тому подтверждение поединки против Вест Хэма и Борнмута, а не так давно Уотфорд нанес первое поражение Ливерпулю за 44 матча в АПЛ.

Кроме того, Челси выбил коллектив Клоппа из Кубка Англии, а Атлетико добыл "сухую" победу в первой встрече. Поэтому к матчу с Атлетико болельщики "красных" подходят с опаской: нет такой уверенности, как еще пару недель назад, что Ливерпуль найдет подход к воротам соперника.

Отметим, что букмекеры отдают небольшое предпочтение Атлетико, когда речь идет о проходе в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча, который начнется в среду, 11 марта, в 22:00 по киевскому времени. Если онлайн не отображается, отключите блокировку рекламы.



Также вы можете следить за ходом матча на iSport.ua или в текстовой трансляции на Football.ua.

В параллельном ответном матче 1/8 Лиги чемпионов ПСЖ примет Боруссию Дортмунд.

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