Фабиньо остался в запасе Ливерпуля на матч против Атлетико

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и мадридским Атлетико.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп решил оставить на скамейке запасных основного опорного полузащитника Фабиньо. Его место на поле займет Алекс Окслейд-Чемберлен, который должен помочь своей команде проходить эшелонированную оборону Атлетико.

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане

Запасные: Лонерган, Фабиньо, Милнер, Минамино, Лаллана, Ориги, Матип

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди — Коке, Сауль, Партей, Корреа — Коста, Фелиш

Запасные: Адан, Хименес, Мората, Лемар, Льоренте, Феррейра Карраско, Врсалько

Матч Ливерпуль — Атлетико начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.