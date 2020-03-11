Нагельсманн: Мы были лучше Тоттенхэма в этом матче и во всем противостоянии

11 марта 2020

Юлиан Нагельсманн, фото: УЕФА

Главный тренер РБ Лейпцига Юлиан Нагельсманн — о матче против Тоттенхэма.

РБ Лейпциг без проблем повторно обыграл Тоттенхэм и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. 

"Я очень рад, что мы пробились в следующий раунд и сделали это заслуженно. Мы забили четыре мяча в этом противостоянии и ни одного не пропустили. Мы были лучше Тоттенхэма в этом матче и во всем противостоянии". 

"Считаю, что мы лучше сыграли в Лондоне. Там мы лучше контролировали мяч, когда им владели. Мы испытывали проблемы в первые пять минут и в первые пять-десять минут после перерыва, но я доволен, ведь у нас молодая команда. У нас не все складывается идеально, но в этих двух важнейших матчах мы отлично справились". 

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"Мы впервые пробились в плей-офф и сделали это без нервов, но самое главное, что мы старались играть в своем фирменном стиле и важно, чтобы мы продолжать играть так в следующем раунде. Мы не слишком сильно приспосабливались к Тоттенхэму. Мы играли в свой футбол и справились с этой задачей великолепно", — приводит слова Юлиага Нагельсманна официальный сайт УЕФА. 

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча РБ Лейпциг – Тоттенхэм.

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