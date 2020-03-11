РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0 Видео голов и обзор матча

Подопечные Юлиана Нагельсманна с легкостью разобрались против коллектива Жозе Моуриньо.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Лейпциг на своем поле принимал Тоттенхэм.

Еще в первом тайме, в целом, исход встречи был ясен: "быки" забили два гола усилиями Забитцера, а у "шпор" особо и не было моментов отыграться. Кроме того, атакующая мощь команды ослаблена в связи с травмами Харри Кейна, Сон Хын Мина и Стивена Бергвейна.

4:0 по сумме двух встреч — РБ Лейпциг вышел в 1/4 финала, а клуб Жозе Моуриньо вылетел из очередного турнира.

Обзор матча:

РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Забитцер, 10, 21, Форсберг, 87



РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиэле (Адамс, 56), Лаймер, Забитцер (Форсберг, 87), Анхелиньо — Нкунку (Айдара, 59), Шик, Вернер.



Тоттенхэм: Льорис — Орье (Фэган-Уолкот, 90+1), Альдервейрельд, Танганга, Сессеньон — Дайер, Уинкс — Ло Чельсо (Фернандеш, 80), Алли, Ламела — Моура.

Предупреждения: Лаймер, Забитцер — Сессеньон, Уинкс, Танганга, Алли.