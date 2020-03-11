Форсберг забил через 27 секунд после выхода на замену, но рекорд Коноплянки не побил

Шведский полузащитник сделал разгромным счет в матче против Тоттенхэма.

Хавбек РБ Лейпциг Эмиль Форсберг отметился голом в ворота Тоттенхэма спустя 27 секунд после выхода на замену, сообщает Opta Franz.

На втором месте по скорости голов после выхода на замену находится Валере Жермен, который в 2017 году забил за Монако дортмундской Боруссии через 23 секунды. Рекорд принадлежит Евгению Коноплянке, который в 2015 году в форме Севильи поразил ворота Боруссии Менхенгладбах спустя 17 секунд.

РБ Лейпциг выиграл 3:0 (4:0 – по сумме двух матчей) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, составив компанию Аталанте.