РБ Лейпциг перешагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов через Тоттенхэм

Дубль Марселя Забитцера еще в первом тайме решил исход двухматчевого противостояния (2:0).

В Европе продолжается паника на фоне коронавируса COVID-19. Розыгрыш итальянской Серии А остановлен до улучшения эпидемиологической ситуации в стране. В тоже самое время, в день начала серии ответных поединков главного клубного турнира Старого Света в прессе начали появляться сообщения о проведении еврокубковых поединков без зрителей на трибунах. На этом фоне организаторы Лиги чемпионов УЕФА просто стараются успеть как можно быстрее сыграть необходимые поединки в странах, которые подвержены наибольшему риску.

РБ Лейпциг и Тоттенхэм успели. Ответная игра между немецким и британским коллективом в восточной Германии прошла при заполненных трибунах местной "Ред Булл Арены", которая ждала от своих любимцев успешного развития созданного задела во время выездной игры. В Лондоне коллектив Жозе Моуриньо уступил минимально (0:1), однако после этого провел еще четыре невнятных поединка, сумев во время них лишь один раз рассчитывать на более-менее приемлемы исход — ничья с Бернли (1:1).

В то же самое время, РБ Лейпциг отчаянно старался насобирать очки дабы не отстать от мюнхенской Баварии в турнирной таблице, но все равно продолжил свое падение, и уже уступает дортмундской Боруссии вторую строчку.

Однако о делах команд на внутренней арене не было смысла говорить в этот вечер. "Быки" затоптали попытку Моуриньо отыскать случайный успех в ротации своей команды. Тоттенхэм перестал бороться уже в конце первого тайма, за который был дважды наказан за собственные ошибки в обороне.

Для начала, Вернер уже на десятой минуте создал все условия для комфортного удара Забитцера со входа в штрафную, в борьбе против защитников, которые не особо старались доигрывать эпизод до конца. После первого забитого мяча РБ не стал останавливаться, но акценты атак хозяев обрушились на хромающие на обе ноги фланги английской команды.

Орье и Сессеньон вышли на футбольное поле с целью дать своей команде скорость при переходе в наступление, но в начале поединка были вынуждены отсиживаться в глухой обороне, стараясь не пропустить мимо себя Вернера, Мукиэле и Нкунку. Получалось это делать скверно уже с первых попыток, так что пришедший под конец первого тайма навес Анхелиньо на голову Забитцеру просто сильнее обнажил очевидные проблемы гостей.

Спасать игру надо было срочно, но Моуриньо не стал вмешиваться в игру. Тоттенхэм показывал намеки на желание отыграться лишь первые пять минут второго тайма, но потом просто опустил руки, и начал пропускать новые выпады в свою сторону.

Бежал стремглав в поисках своих голов Вернер и Шик, но к цели пришел лишь вышедший на замену в конце матча Эмиль Форсберг. 27 секунд на футбольном поле для шведа оказалось вполне достаточно для точного удара, возможность для которого создал переполох в чужой штрафной во время очередной подачи Анхелиньо. Этот мяч "быков" изменил лишь счет на табло. В головах у футболистов обеих команд исход был предрешен еще в первом тайме.

После финального свистка главного арбитра отчетной встречи испанца Карлоса Дель Серро Гранде, мы можем назвать имя одного из первых участников четвертьфинала Лиги чемпионов текущего розыгрыша! Им стал РБ Лейпциг. А вот коллективу Жозе Моуриньо придется досрочно покинуть главный клубный европейский трофей.

РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Забитцер, 10, 21, Форсберг, 87



РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиэле (Адамс, 56), Лаймер, Забитцер (Форсберг, 87), Анхелиньо — Нкунку (Айдара, 59), Шик, Вернер.



Тоттенхэм: Льорис — Орье (Фэган-Уолкот, 90+1), Альдервейрельд, Танганга, Сессеньон — Дайер, Уинкс — Ло Чельсо (Фернандеш, 80), Алли, Ламела — Моура.

Предупреждения: Лаймер, Забитцер — Сессеньон, Уинкс, Танганга, Алли/