Лейпциг — седьмой немецкий клуб в истории, дошедший до 1/4 финала Лиги чемпионов

Больше представителей на этой стадии имеют только чемпионаты Испании и Англии.

РБ Лейпциг в 1/8 финала Лиги чемпионов уверенно расправился с Тоттенхэмом – 1:0, 3:0 и вышел в четвертьфинал турнира. Он стал седьмым среди немецких клубов, когда-либо доходивших до финала Лиги чемпионов.

Ранее подобное удавалось Баварии, Боруссии Дортмунд, Байеру, Кайзерслаутерну, Шальке и Вольфсбургу.

Среди национальных ассоциаций только Испания и Англия были представлены большим количеством клубов в четвертьфинале ЛЧ – по 8.

Также во встрече Лейпцига и Тоттенхэма Эмиль Форсберг забил один из самых быстрых голов после выхода на замену, но рекорд Евгения Коноплянки побить не смог.