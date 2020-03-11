Моуриньо: Сложные моменты создают трамплин для успешного будущего

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо — о матче против РБ Лейпцига.

Тоттенхэм без шансов вылетел из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч Лейпцигу.

"Еще вчера у нас был позитивный настрой. Мы все верили. Пришлось тяжело, у них очень сильная команда. Мы допустили пару ошибок, они забили, затем уже сложно было что-либо менять. У них очень хорошая команда в физическом плане. Они интенсивно действуют в средней линии и очень быстро атакуют".

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"Мы допустили все те же ошибки, которые анализировали в предыдущих матчах. Порой такое происходит, когда команде больше нечего выдать. Я не могу требовать, чтобы ребята отдавали больше, чем они могут".

"Порой сложные моменты создают трамплин для успешного будущего. Некого винить, когда практически в каждом матче какой-то игрок получает травму и затем выбывает из строя на месяцы. Таким получился этот сезон. Он начался проблематично, а затем травмы преследовали нас постоянно. Я не могу винить игроков — они отдали все что могли".

"Мы подготовились определенным образом, затем, за пару часов до начала матча, я понял, что Санчес тоже не может играть. Это очень плохо для всех, и я не думаю, что кто-то смог бы успешно противостоять такой ситуации", — приводит слова Жозе Моуриньо официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча РБ Лейпциг – Тоттенхэм.