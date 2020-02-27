У Роналду отвратительная реализация штрафных ударов в Лиге чемпионов

27 февраля 2020

Криштиану Роналду, Getty Images

Криштиану Роналду не может забить со штрафного 25 раз подряд.

В поединках Лиги чемпионов Криштиану Роналду "запорол" 25 подряд попыток поразить ворота соперника прямым ударом со штрафного — сообщает ОРТА.

Неудачей для португальца закончился и первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона, проигранный Ювентусом.

К слову, Роналду единственный из семи игроков, забивших не менее 50-ти голов в Лиге чемпионов, который поражал ворота соперников на стадии плей-офф чаще, чем на групповом этапе — 65:63.

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