У Роналду отвратительная реализация штрафных ударов в Лиге чемпионов

Криштиану Роналду не может забить со штрафного 25 раз подряд.

В поединках Лиги чемпионов Криштиану Роналду "запорол" 25 подряд попыток поразить ворота соперника прямым ударом со штрафного — сообщает ОРТА.

Неудачей для португальца закончился и первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона, проигранный Ювентусом.

К слову, Роналду единственный из семи игроков, забивших не менее 50-ти голов в Лиге чемпионов, который поражал ворота соперников на стадии плей-офф чаще, чем на групповом этапе — 65:63.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.