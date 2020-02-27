Ювентус ни разу не попал в створ ворот Лиона

27 февраля 2020

Фото Getty Images

У Ювентуса не было ни единого шанса уйти от поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона Ювентус потерпел минимальное поражение, но при этом ни разу не смог попасть в створ ворот соперника — сообщает ОРТА.

За последние 15 лет это лишь третий матч Лиги чемпионов, в котором “бьянконери” умудрились совершить подобное: против Арсенала в 2006 году и против Атлетико в 2014-м.

Ответный матч Ювентус — Атлетико состоится 17 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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