Лион минимально обыграл дома Ювентус

Гола Люка Тусара оказалось достаточно для победы Лиона над практически не создавшим опасных моментов Ювентусом.
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Лион – Ювентус 1:0
Гол: Тусар, 31.
Лион: Лопеш – Денайер, Марсело, Марсал – Дюбуа (Тете, 78), Гимараэш, Тусар, Ауар, Корне (Андерсен, 81) – Экамби (Террье, 66), Дембеле.
Ювентус: Щесны – Данило, Бонуччи, Де Лигт, Сандро – Бентанкур, Пьянич (Рэмси, 62), Рабио (Бернардески, 78) – Куадрадо (Игуаин, 70), Дибала, Роналду.
Предупреждения: Марсело, Корне.