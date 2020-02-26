Левандовски повторил рекорд Роналду по голам на выезде в Лиге чемпионов

Форвард Баварии Роберт Левандовски отличился забитым мячом за свою команду.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария на выезде играла против Челси.

На 76-й минуте игры голом отличился Роберт Левандовски. Таким образом, 31-летний футболист забил свой девятый мяч на выезде в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Левандовски повторил рекорд Криштиану Роналду в сезоне-2013/14, когда португалец забил аналогичное число голов в гостях за мадридский Реал.

Отметим, что Левандовски продемонстрировал свой лучший результат в Лиге чемпионов, забив 11-й гол в одном розыгрыше.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бавария – Челси.