Левандовски повторил рекорд Роналду по голам на выезде в Лиге чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария на выезде играла против Челси.
На 76-й минуте игры голом отличился Роберт Левандовски. Таким образом, 31-летний футболист забил свой девятый мяч на выезде в текущем сезоне Лиги чемпионов.
Левандовски повторил рекорд Криштиану Роналду в сезоне-2013/14, когда португалец забил аналогичное число голов в гостях за мадридский Реал.
Отметим, что Левандовски продемонстрировал свой лучший результат в Лиге чемпионов, забив 11-й гол в одном розыгрыше.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бавария – Челси.