Ауар: Мы всегда считали, что можем переиграть Ювентус

27 февраля 2020

Хуссем Ауар, Getty Images

Футболист считает, что, возможно, это был лучший вечер Лиги чемпионов на этом стадионе.

Полузащитник Лиона Хуссем Ауар поделился впечатлениями от победы своей команды над Ювентусом (1:0) в рамках первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я очень рад, что мне удалось поучаствовать в голевой комбинации и получить награду лучшему игроку матча. Не знаю, был ли это лучший вечер Лиги чемпионов на этом стадионе. Это нужно спрашивать у болельщиков. Наша тактика сработала сегодня, и теперь мы должны постараться сделать то же самое в ответной игре".

"Мы всегда считали, что можем переиграть Ювентус и сделали это с превеликой радостью", — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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