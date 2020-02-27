лента новостей

01:50

Гвардиола — рекордсмен по победам в плей-офф Лиги чемпионов

01:30

Данило: Нельзя просто так отдавать первый тайм в Лиге чемпионов

01:20

Каземиро: Реалу предстоит много работы

01:10

Бонуччи: В некоторых играх нужно платить даже за малейшую ошибку

01:05

Гвардиола: Мы приехали в Мадрид, чтобы выиграть, и нам это удалось

00:53

Рамос повторил антирекорд Давидса и Ибрагимовича по удалениям в Лиге чемпионов

00:50

Де Брюйне: Отличный старт, но это только половина пути

00:41

Лион — Ювентус 1:0 Видео гола и обзор матча

00:38

Де Брюйне и Ауар — лучшие игроки матчей в Лиге чемпионов

00:26

Жезус: Хочу помогать команде на поле на любой позиции