Лион — Ювентус 1:0 Видео гола и обзор матча

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Лион неожиданно в родных стенах сумел обыграть Ювентус.
Единственный гол в матче забил Лукас Тусар на 31-й минуте встрече. В параллельном матче Реал дома уступил Манчестер Сити.
Лион – Ювентус 1:0
Гол: Тусар, 31.
Лион: Лопеш – Денайер, Марсело, Марсал – Дюбуа (Тете, 78), Гимараэш, Тусар, Ауар, Корне (Андерсен, 81) – Экамби (Террье, 66), Дембеле.
Ювентус: Щесны – Данило, Бонуччи, Де Лигт, Сандро – Бентанкур, Пьянич (Рэмси, 62), Рабио (Бернардески, 78) – Куадрадо (Игуаин, 70), Дибала, Роналду.
Предупреждения: Марсело, Корне.