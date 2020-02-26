Реал — Манчестер Сити. Накануне

Football.ua анонсирует первый матч 1/8 Лиги чемпионов между мадридским Реалом и Манчестер Сити.

Подопечные Зинедина Зидана на своем поле примут коллектив Пепа Гвардиолы.

Реал Мадрид – Манчестер Сити

26 февраля, 22:00, стадион Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Арбитр встречи — Даниэле Орсато

Прямая трансляция на канале Футбол 2.

К предстоящему матчу, можно сказать, обе команды подходят не в лучшем настроении: мадридский клуб проиграл свой поединок Леванте (0:1), тем самым позволив Барселоне расположиться на первой строчке в чемпионате накануне предстоящего Эль-Класико.

Что касается Манчестер Сити, то подопечные Пепа Гвардиолы исключены из Лиги чемпионов на следующие два года. Наказание вступает в силу со следующего сезона. Таким образом, появляется сразу два момента: с одной стороны, "горожане" приложат максимум усилий, чтобы выиграть главный еврокубковый трофей, с другой – они подходят в плохом расположении духа, а также, можно предположить, атмосфера в команде не лучшая: риск остаться без Лиги чемпионов на следующие два сезона заставит задуматься ведущих футболистов, стоит ли оставаться в нынешней команде.

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В любом случае, будет интересно понаблюдать, как Манчестер Сити отреагирует на все это непосредственно в матче против Реала. Кроме того, не стоит исключать, что наказание будет снято: CAS вправе отменить первоначальный вердикт УЕФА. Но это другая история…

Неприятные известия у "сливочных": Эден Азар, который только-только восстановился от предыдущей травмы (на это ушло два с половиной месяца), получил новое повреждение. Он точно пропустит матчи против Манчестер Сити и, скорее всего, будет доступен не ранее, чем через два месяца. Таким образом, Зинедин Зидан лишен еще одного варианта при выборе стартового состава.

Реал — Манчестер Сити: онлайн-трансляция поединка Лиги чемпионов.

У Манчестер Сити травмированных нет – Эмерик Ляпорт постепенно набирают форму, Лерой Сане приступил к тренировочному процессу, но по-прежнему не готов играть. Вероятно, немец будет готов не раньше марта.

Манчестерский коллектив намерен выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Во всяком случае, об этом заявил Давид Силва. Для начала необходимо пройти мадридский клуб. По силам ли им это? Вопрос актуальный.

"Обыграть Реал очень важно. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, потому что никогда этого не делали", — рассказал о желании внутри команды 34-летний исполнитель.

Напомним, что ответная игра состоится в Манчестере на Этихад 17 марта в 22:00 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менди – Модрич, Вальверде, Каземиро, Кроос – Винисиус Жуниор, Бензема

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Зинченко – де Брюйне, Родри, Давид Силва – Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг

Не сыграют: Асенсио, Азар – Сане

Под вопросом: … — …

Интересные факты:

Из последних девяти еврокубковых матчей на Сантьяго Бернабеу мадридцы выиграли всего три (Н3 П3). Вместе с тем, в 49 последних домашних матчах Лиги чемпионов "королевский клуб" потерпел лишь четыре поражения (В37 Н8).

Трижды в четырех последних розыгрышах Лиги чемпионов Реал занимал второе место на групповом этапе.

Реал в 50-й раз сражается за Кубок европейских чемпионов — больше, чем любая другая команда.

Статистика Реала в двухматчевых противостояниях с английскими клубами: В8 П4. Мадридцы выиграли три предыдущих дуэли, последней из которых была битва с Сити в 2016 году.

Статистика Реала в домашних матчах с клубами из Англии: В8 Н6 П2.

Манчестер Сити в девятый раз участвует в Лиге чемпионов и в седьмой раз кряду добрался до 1/8 финала.

"Манкунианцы" еще никогда не выигрывали еврокубковый матч плей-офф в Испании (Н1 П4).

В 21 последнем еврокубковом матче команда Пепа Гвардиолы одержала 12 побед при трех ничьих и шести поражениях.

Под руководством Гвардиолы Бавария уступила Реалу с общим счетом 0:5 (0:1 в гостях, 0:4 дома) в полуфинале Лиги чемпионов-2013/14.

Рахим Стерлинг сделал дубль и помог англичанам одолеть сборную Испании (3:2) с Рамосом, Начо и Асенсио в составе в матче Лиги наций УЕФА в октябре 2018 года. У хозяев один из мячей забил Рамос, а Родри остался в запасе.

Тренеры говорят:

Главный тренер Реала Зинедин Зидан: Только потому что мы провели пару неудачных матчей, еще не значит, что у нас все из рук вон плохо. Это матч Реал против Сити, а не Гвардиола против Зидана. Это игра в футбол, именно это хотят видеть люди. Мы счастливы, потому что жаждем участвовать в таких матчах, и мы готовы сделать свою работу на отлично".

"Многие команды хотели бы так же владеть мячом, как Сити. У них много сильных сторон, и нам надо что-то им противопоставить. Мы не изменимся, а сосредоточимся на том, что хотим сделать".

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола: "Мы должны быть сильными, должны сыграть классно, но одновременно нам необходима удача. С нашим игровым рисунком и с нашим планом на игру нужна предельная концентрация, плюс, хотелось бы немного везения".