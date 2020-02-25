Рамос: Гвардиола — фантастический тренер, но Реал всегда мотивирован на Лигу чемпионов

Испанский центбек высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Мадридский Реал сыграет на Сантього Бернабеу против Манчестер Сити в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Центральный защитник "сливочных" Серхио Рамос считает, что в предстоящем матче его команда получит идеальный шанс, чтобы реабилитироваться за поражение от Леванте в испанской Примере (1:0).

"Лига чемпионов — особенный турнир для нас. Едва начинается гимн, мы сами и все болельщики Реала заряжаются дополнительной мотивацией. Не случайно у нас такая история выступлений в Лиге чемпионов".

"В футболе главное — результат. Команда не изменилась, но мы проиграли матч с Леванте, в котором играли хорошо. Теперь настал момент истины в Лиге чемпионов, потом нас ждет Эль Класико. Идеальный момент, чтобы заявить о своих намерениях. Не время жалеть себя".

"Нет такого, что мы не создаем моменты. Против Леванте не хватило только гола. Но нет смысла обсуждать, что мы не забили, впереди еще долгий путь. Команда многое делает правильно. Гвардиола — фантастический тренер, но в Лиге чемпионов мы мотивированы вне зависимости от соперника", — приводит слова Рамоса официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Реал — Манчестер Сити состоится 26 февраля в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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