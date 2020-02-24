Де Брюйне: Манчестер Сити назовут неудачниками, если мы проиграем Реалу

Хавбек высказался о матче Лиги чемпионов.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне высказал свое мнение о грядущем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.

"Если мы не победим, все скажут, что мы неудачники. Именно так и говорили последние пять лет. Это тот трофей, который мы еще не выиграли".

"Мы всегда хотим выиграть все, но иногда другая команда лучше играет — как Ливерпуль в этом сезоне. Это стоит признать. Мы приедем в Мадрид лишь для того, чтобы победить. Не стоит заглядывать в будущее и думать, что произойдет", — цитирует де Брюйне AS.

Ранее о противостоянии с мадридской командой рассказал главный тренер Сити Пеп Гвардиола.