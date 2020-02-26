Реал — Манчестер Сити: онлайн-трансляция поединка Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию трансляцию матча 1/8 финала главного клубного турнира Европы.

На Сантьяго Бернабеу состоится первый матч 1/8 Лиги чемпионов, в котором Реал Мадрид примет Манчестер Сити.

Откровенно говоря, обе команды подходят к предстоящей игре в не лучшем настрое. Если говорить за Реал, то подопечные Зинедина Зидана уступили Леванте, в результате чего опустились на вторую строчку в Примере. Однако и это не все – серьезную травму получил Эден Азар, который только-только восстановился от предыдущего повреждения. 29-летний футболист может вернуться на поле не раньше, чем через два месяца.

Что касается Манчестер Сити, то коллектив Пепа Гвардиолы отстранен от участия в Лиге чемпионов в двух следующих сезонах, если только такое решение не отменит CAS. Это грустное известие для "горожан", однако оно может еще больше мотивировать Сити выиграть главный еврокубковый турнир уже в этом сезоне.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча, который начнется в среду, 26 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Если онлайн не отображается, отключите блокировку рекламы.

Также вы можете следить за ходом матча на iSport.ua или в текстовой трансляции на Football.ua.

В параллельном матче 1/8 Лиги чемпионов Лион примет Ювентус.

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