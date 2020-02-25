Рамос — о бане Сити: Надеюсь, с Реалом такое не произойдет

Защитник Реала Серхио Рамос — о том, что на два сезона Манчестер Сити останется без Лиги чемпионов.

Подопечные Пепа Гвардиолы на протяжении двух лет не смогут играть в Лиги чемпионов из-за бана от УЕФА.

"Когда ты понимаешь, что это твой последний турнир, мотивация зашкаливает. Надеюсь, мы никогда не окажемся в такой ситуации, как Манчестер Сити".

"Лига чемпионов – особенный турнир. Это возможность показать себя как с хорошей, так и плохой стороны", — приводит слова Серхио Рамоса Marca.

Поединок Реал Мадрид — Манчестер Сити состоится в среду, 26 февраля, в 22:00 на Сантьяго Бернабеу. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов.