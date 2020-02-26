Реал — Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на первый поединок 1/8 финала ЛЧ.

Мадридский гранд играет на своем поле, однако фаворитом матча букмекерская компания Parimatch считает Манчестер Сити. Коэффициент на победу "горожан" составляет 2,37.

Вероятность успеха Реала в Parimatch оценена в 2,95, а возможность ничьей – 3,7. Именно на ничью редакция Football.ua решила поставить в нашем совместном проекте с Parimatch – Битва редакций.

Реал в этом матче не сможет рассчитывать на экс-игрока Челси: звездный бельгиец травмировал лодыжку в матче с Леванте, и теперь пропустит два-три месяца. А вот на кого Ман Сити сможет рассчитывать в трудной ситуации, так это на соотечественника Эдена Кевина Де Брюйне: бельгиец уже выразил готовность пробивать пенальти. Очень важный момент, учитывая, что "горожане" в этом сезоне не забили пять из семи 11-метровых (не считая ударов в послематчевой серии).

Матч Реал – Манчестер Сити начнется в 22:00. Вы можете следить за событиями игры в текстовой онлайн-трансляции поединка на Football.ua.