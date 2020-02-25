Марадона поддержит Наполи в матче с Барселоной

Легендарный аргентинец будет болеть за неаполитанцев в предстоящем противостоянии в Лиги чемпионов.

Легендарный нападающий Диего Армандо Марадона рассказал, за кого будет болеть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между Наполи и Барселоной.

Аргентинец за свою продолжительную карьеру защищал цвета как неаполитанцев, так и каталонцев, однако свое предпочтение Марадона отдал именно Наполи.

"Без сомнения, мое сердце с Наполи и их болельщиками. Особенно в столь тяжелом противостоянии", — приводит слова Диего Марадоны Football Italia.

Напомним, матч Наполи — Барселона состоится 25 февраля в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция данного поединка.

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