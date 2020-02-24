Фанаты Наполи встретили Месси песнями про Марадону

Футболисты Барселоны прибыли в Неаполь, где состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи, в котором когда-то выступал легендарный Диего Армандо Марадона.
Фанаты итальянского клуба крайне тепло встретили капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси, постоянно скандируя его имя.
Как сообщает AS, песни неаполитанских фанатов около отеля, в котором базируются игроки Барселоны, постоянно чередовались чантами про Марадону 1980-х годов, а также выкриками "Диего, Диего, Диего".
Напомним, матч Наполи — Барселона состоится 25 февраля в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция данного поединка.
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