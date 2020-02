Фанаты Наполи встретили Месси песнями про Марадону

Футболисты Барселоны прибыли в Неаполь, где состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи, в котором когда-то выступал легендарный Диего Армандо Марадона.

Фанаты итальянского клуба крайне тепло встретили капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси, постоянно скандируя его имя.

Gee, who just arrived in Naples 🤔 pic.twitter.com/HCbk3D4qXs