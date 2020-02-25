Наполи — Барселона. Накануне

Football.ua представляет анонс первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Наполи и Барселоной.

Несмотря на то, что ни Барселона, ни, тем более, Наполи не входят в число главных претендентов на победу в турнире, их встреча в Неаполе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обещает стать захватывающим зрелищем.

Наполи — Барселона

Вторник, 25 февраля, 22:00. Неаполь, Стадио Сан-Паоло. Арбитр — Феликс Брых (Германия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Для Наполи нынешний сезон складывается не совсем удачно, как для вице-чемпиона Италии двух последних лет. Конфликты внутри коллектива, омрачавшие первую половину сезона, пагубно сказались на результатах и привели к отставке Карло Анчелотти и назначению Дженнаро Гаттузо.

Не сразу, но под руководством нового тренера дела пошли на лад. Сейчас Наполи уже взобрался на шестое место, хотя совсем недавно скатывался даже в нижнюю половину турнирной таблицы, вышел в полуфинал Кубка Италии и намерен продолжить выступления в Лиге чемпионов.

Неаполитанцев не особо пугает звездный статус соперника, скорее, наоборот, это должно внушать оптимизм хозяевам. Самые большие проблемы Наполи испытывает против команд ниже классом, действующих от обороны, в то же время в нынешнем сезоне "партенопеи" уже обыгрывали таких "монстров", как Ливерпуль (в Лиге чемпионов), Ювентус (в Серии А) и Интер (в Кубке Италии).

К сожалению, Гаттузо не сможет выставить оптимальный состав, поскольку лазарет Наполи не пустует. Главной потерей является очередная травма Калиду Кулибали. Также не совсем здоровы еще несколько игроков.

Не сильнейшим составом сыграет и Барселона, причем те же Луис Суарес и Усман Дембеле выбыли надолго, но ими дело не ограничивается. Зато потрясающую форму вновь набрал Лионель Месси, отметившийся очередным "покером" в недавнем матче против Эйбара.

Естественно, успех Барселоны во многом будет зависеть как раз от игры Лео (ничего нового), хотя тренер Наполи заявил, что не намерен приставлять к аргентинцу персональных "сторожей".

Барселона занимает первое место в чемпионате Испании, но лишь на два очка опережает Реал. К слову, Класико, которое пройдет в воскресенье, может стать дополнительным плюсом для Наполи. Все прекрасно понимают, что в Лиге чемпионов Барса сможет сделать ставку на домашний поединок, а матч против Реала всегда будет иметь приоритетное значение.

Каталонцы не всегда удачно играют на выезде (например, вылетели из Кубка Испании от Атлетика), но последний выезд в Италию наверняка оставил приятные воспоминания: победа в Милане над Интером со счетом 2:1. К слову, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Интер был повержен Барселоной дважды с одинаковым счетом.

Говоря о матче между Наполи и Барселоной, никак нельзя обойти стороной легендарного Диего Марадону, выступавшего за обе команды. За два сезона в Барселоне Марадона сыграл 58 матчей (38 голов) и выиграл Кубок и Суперкубок Испании. За семь лет в Неаполе (259 матчей, 115 голов) Диего принес Наполи Кубок УЕФА, два "скудетто", Кубок и Суперкубок Италии.

Для Месси, во многом превзошедшего своего великого соотечественника, настоящим проклятием, преследующим его всю жизнь, стало сравнение с Марадоной. И чем встретили Лео болельщики по прибытии в Неаполь? Песенкой о том, что Диего — Бог, а все остальные и в подметки ему не годятся.

Интересные факты

– Барселона и Наполи не встречались между собой в еврокубках.

– Наполи сыграл 14 матчей против соперников из Испании: 4 победы, 4 ничьи, 6 поражений.

– Барселона провела 56 матчей против итальянских команд: 28 побед, 17 ничьих и 11 поражений.

– Наполи и Барселона не проигрывают в последних шести матчах Лиги чемпионов.

– В своих двух стадиях 1/8 финала Наполи проигрывал будущему победителю турнира: Реалу в сезоне-2016/17 и Челси пятью годами ранее.

– Начиная с сезона-2004/05, Барселона неизменно играет в 1/8 финала Лиги чемпионов, и лишь дважды не смогла пройти в четвертьфинал.

Ориентировочные составы

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Мариу Руи — Фабиан Руис, Демме, Зьелински — Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Фирпо — Артур, Бускетс, Де Йонг — Месси, Гризманн, Фати.

Не сыграют: Кулибали — Суарес, Дембеле, Альба, Роберто.

Под вопросом: Милик, Хисай, Льоренте (все — Наполи).

Слова

Дженнаро Гаттузо, тренер Наполи:

"Нам придется сыграть против великой команды, и в такой ситуации главное, о чем я прошу игроков — не бояться Барселоны. С приходом на пост тренера Кике Сетьена Барселона стала действовать в привычном стиле, и если при Вальверде Барса отбирала мяч при его потере за 10 секунд, то теперь на это требуется максимум 6".

"Барселона едет в Неаполь за победой, но наша задача аналогична. Чтобы добиться успеха, нам придется рисковать. Можете не сомневаться, мы будем сражаться до конца, но вовсе не отбиваться от соперника".

"Мне советуют приставить к Месси персональных опекунов, но это не имеет смысла. Во-первых, он творит вещи, возможные только в PlayStation, так что и опекуна ему надо искать там же. Во-вторых, мы не можем позволить себе роскошь оставить без внимания других игроков. Так что будем использовать командную тактику без персональной опеки. Я верю в своих ребят, потому что вижу настроение, с которым они готовятся к матчу. С таким настроем нет ничего невозможного".

Кике Сетьен, тренер Барселоны:

"В последнее время мы провели несколько очень тяжелых игр в Ла Лиге, но выполнили свои задачи. У нас позитивный настрой, динамика результатов обнадеживает. Хотелось бы, чтобы мы не опускались ниже уровня, который показываем".

"Всегда предупреждаю игроков, чтобы ждали от соперника его лучшей игры. Каждая команда должна отдаваться на поле без остатка, и ближайший матч не будет исключением. Я знаю, на что способен Наполи, они очень здорово смотрелись против команд высочайшего класса на групповой стадии. Убежден, что завтра нам будет противостоять выдающийся соперник".

"Это мой первый матч в Лиге чемпионов, так что мотивация у меня особенная. Очень интересно начать плей-офф на стадионе вроде Сан-Паоло — на арене с богатейшей историей и страстными болельщиками. Полагаю, что нас ждет захватывающая игра. Надеюсь, что она войдет в историю, потому что мы покажем хороший футбол и продемонстрируем характер".

прогноз 2:2

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