Наполи — Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов

25 февраля 2020

Лионель Месси, Getty Images

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок ЛЧ.

Букмекеры считают Барселону фаворитом матча против Наполи, однако коэффициент на ее успех в Parimatch весьма высок – 2,14.

Вероятность победы хозяев поля оценена в 3,4, а возможность ничьей специалисты Parimatch оценили коэффициентом в 3,65.

У Наполи не сможет принять участие в матче ведущий защитник Калиду Кулибали, но у Барселоны кадровых проблем еще больше – Луис Суарес, Хорди Альба, Серхи Роберто, Усман Дембеле… Подробнее ознакомиться с предматчевыми раскладами можно в анонсе от Football.ua.

Матч начнется сегодня в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Наполи – Барселона.

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