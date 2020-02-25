Наполи — Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок ЛЧ.

Букмекеры считают Барселону фаворитом матча против Наполи, однако коэффициент на ее успех в Parimatch весьма высок – 2,14.

Вероятность победы хозяев поля оценена в 3,4, а возможность ничьей специалисты Parimatch оценили коэффициентом в 3,65.

У Наполи не сможет принять участие в матче ведущий защитник Калиду Кулибали, но у Барселоны кадровых проблем еще больше – Луис Суарес, Хорди Альба, Серхи Роберто, Усман Дембеле… Подробнее ознакомиться с предматчевыми раскладами можно в анонсе от Football.ua.

Матч начнется сегодня в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Наполи – Барселона.