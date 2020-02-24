Кулибали — вне заявки Наполи на матч с Барселоной

Сенегальский центрбек не поможет своей команде в поединке Лиги чемпионов.

Наполи на своем официальном сайте объявил список заявленных футболистов на первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

Опасения подтвердились, и центральный защитник Калиду Кулибали пропустит матч с "сине-гранатовыми" из-за травмы бедра. Сенегалец не тренировался вместе с командой и выполнял упражнения в тренажерном зале.

Стоит отметить, что Наполи заявил на поединок ЛЧ новичков Станислава Лоботку, Диего Демме и Маттео Политано, которые присоединились к клубу в зимнее трансферное окно.

Заявка Наполи на матч против Барселоны выглядит следующим образом:

Вратари: Оспина, Мерет, Карнезис

Защитники: Ди Лоренцо, Хисай, Луперто, Максимович, Манолас, Мариу Руи

Полузащитники: Аллан, Демме, Эльмас, Лоботка, Фабиан Руис, Зелински

Нападающие: Кальехон, Инсинье, Лосано, Мертенс, Милик, Политано

Напомним, матч Наполи — Барселона состоится 25 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.