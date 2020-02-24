Пике: Барселона — не фаворит этой Лиги чемпионов

Испанский защитник высказался о предстоящем матче против Наполи в Лиге чемпионов.

Барселона отправится в гости к Наполи, где сыграет первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов.

Центральный защитник "сине-гранатовых" Жерар Пике поделился ожиданиями от предстоящего матча и признался, что его команду не стоит расценивать в качестве главного фаворита на победу в турире.

"Наполи — команда, которая в последнее время серьезно прибавила. Нас ждет очень тяжелый матч. Они обыграли Ювентус и Ливерпуль, а потому, чтобы избежать излишнего беспокойства впоследствии, нам нужен хороший результат уже в первом матче".

"Мы не являемся неоспоримыми фаворитами этой Лиги чемпионов, хотя я убежден, что у нас есть шанс на победу. Но сначала надо позаботиться о Наполи. Пробьемся в следующий раунд, а там посмотрим", — приводит слова Пике официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Наполи — Барселона состоится 25 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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