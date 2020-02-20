Нагельсманн: После гола было трудно находить свободное пространство и создавать моменты

Главный тренер Лейпцига высказался о победе над Тоттенхэмом в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Лейпциг одержал минимальную победу в гостях над Тоттенхэмом.

Главный тренер "быков" Юлиан Нагельсманн прокомментировал результат встречи, отметив положительные аспекты игры своих подопечных.

"Первая половина была очень хорошей. Мы создали три или четыре момента всего за две минуты. После гола было трудно находить свободное пространство и создавать моменты. Это была хорошая игра. Мы успешно контролировали мяч".

"Всегда важно не пропускать голы. Мы всегда стараемся атаковать соперников в первые минуты, а также пытаемся высоко отбирать мяч на своей половине поля. Сегодня, во втором тайме, мы немного больше играли через контратаки. Нет ничего страшного в том, что нам придется оборонятся чуть глубже, счет всего 0:1".

"Атмосфера на стадионе была просто великолепной. Первые десять минут были очень шумными, очень громкими. В конце концов, было приятно провести такой поединок, и я рад, что мы забрали победу в свою копилку", — заявил Юлиан Нагельсманн после матча.

Ранее сообщалось, что Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории 1/8 Лиги чемпионов. Вашему вниманию видео гола и обзор матча Тоттенхэм — Лейпциг.

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