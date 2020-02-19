Нагельсманн — самый молодой тренер в истории 1/8 Лиги чемпионов

Наставник Лейпцига вписал свое имя в историю самого престижного клубного еврокубка.

Главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн установил новый рекорд Лиги чемпионов в первом поединке против Тоттенхэма.

Немецкий специалист стал самым молодым коучем в истории самого престижного клубного еврокубка, который возглавил команду в 1/8 финала ЛЧ.

На этот момент Нагельсманну исполнилось всего 32 года и 211 дней. До него данный рекорд принадлежал бывшему главному тренеру Шальке Доменико Тедеско (33 года и 161 дней), который руководил "горняками" в поединке с Манчестер Сити в прошлом сезоне.

Напомним, следить за событиями матча Тоттенхэм — Лейпциг вы можете в онлайн-трансляции на Football.ua.

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