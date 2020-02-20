Моуриньо о матче с Лейпцигом: Это как сражаться с оружием без патронов

Португальский специалист остался недоволен действиями своих подопечных в минувшем поединке ЛЧ.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Лейпциг одержал минимальную победу в гостях над Тоттенхэмом.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо объяснил неудовлетворительный результат тем, что его команда не была полностью готова к матчу.

"Давайте будем лояльны к парням и скажем, что они сделали все, что могли. Знаете сколько Ламела провел тренировок с командой? Ноль. Период восстановления с физическими упражнениями, а затем 20 минут в Лиге чемпионов".

"Вы видите, в какой форме пребывает команда. Это как сражаться с оружием без патронов. Можно сказать, что в некоторых моментах нам повезло, ведь голкипер сделал два великолепных сейва".

"Я не волнуюсь о поражении. Меня больше беспокоит форма моих игроков. Моура был абсолютно никаким, Бергвейн был абсолютно никаким, Ло Чельсо был абсолютно никаким. У нас действительно есть проблемы, ведь это не просто одна игра. Нас еще ожидают Кубок Англии и АПЛ".

"Я пытался правильно распорядиться теми футболистами, которые у меня были. Не говорите мне, что Ламела и Ндомбеле могли начать игру с первых минут. Они не могли этого сделать", — заявил Жозе Моуриньо после матча.

Ранее сообщалось, что Моуриньо не побеждает в плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года. Вашему вниманию видео гола и обзор матча Тоттенхэм — Лейпциг.

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