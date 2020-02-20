Моуриньо не побеждает в плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года

Тоттенхэм проиграл Лейпцигу в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

Завершился поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором РБ Лейпциг одержал минимальную победу в гостях над Тоттенхэмом благодаря голу Тимо Вернера (0:1).

Интересно, что для главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо данный результат оказался не самым приятным и в плане статистических данных.

Португальский специалист не может одержать победу в матче плей-офф Лиги чемпионов с апреля 2014 года. В последний раз ему это удавалось в Челси против ПСЖ (2:0), после чего его ждало семь неудач (четыре — с Челси, две — с МЮ и одна — с Тоттенхэмом).

Напомним, ответный поединок РБ Лейпциг — Тоттенхэм пройдет в Германии 10-го марта 2020-го года, где и определится победитель противостояния.

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