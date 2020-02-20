Тоттенхэм — РБ Лейпциг 0:1 Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Лейпциг одержал минимальную победу в гостях над Тоттенхэмом.

Автором единственного гола в этом матче стал форвард Тимо Вернер, который успешно реализовал пенальти на 58 минуте и принес своей команде положительный результат.

"Шпорам" теперь предстоит непростая задача — выиграть Лейпциг в Германии, где "быки" не знают поражений уже десять матчей подряд во всей турнирах.

Тоттенхэм — РБ Лейпциг 0:1

Гол: Вернер, 58 (пен.).



Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис — Уинкс, Фернандеш (Ндомбеле, 65) — Ло Чельсо, Алли (Ламела, 64), Бергвейн — Моура.



РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо — Ампаду, Лаймер (Форсберг, 83) — Забитцер, Нкунку (Айдара, 74) — Шик (Поульсен, 77), Вернер.

Предупреждения: Ло Чельсо, Дэвис, Ламела — Забитцер, Вернер, Нкунку.

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