Валенсия подала протест в УЕФА по поводу состояния поля на Сан-Сиро

Газон Стадио Джузеппе Меацца, где должны сыграть Аталанта и Валенсия в 1/8 финала Лиги чемпионов, привел в ужас испанцев.

Валенсия пожаловалась в УЕФА на качество поля миланского Сан-Сиро, где Аталанта, соперник левантийцев по 1/8 финала, проводит свои домашние матчи — сообщает Marca.

На предматчевой пресс-конференции об этом сообщили Альберт Селадес и Дани Парехо. И тренер, и капитан Валенсии заявили, что газон Стадио Джузеппе Меацца с множеством лысин и мест, где мяч не может катиться, хуже, чем поле Лас Гаунас — стадиона выступающего в Сегунде В Логроньеса, где "летучие мыши" играли в первом раунде Кубка Испании.

Поле главной арены Милана в последние годы действительно далеко от идеала, а тут еще за последнее 10 дней его трижды "вспахивали" законные хозяева — Интер и Милан: 9, 13 и 17 февраля в матчах чемпионата и Кубка Италии.

Матч Аталанта — Валенсия состоится в среду, 19 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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