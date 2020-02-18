Селадес: Сделаем все, чтобы совладать с результативностью Аталанты

Главный тренер Валенсии дал комментарий накануне игры против бергамасков.

Валенсия в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов отправится в гости к Аталанте. Альберт Селадес, главный тренер левантийцев, посетовал на большое количество травм, а также заявил, что попытается нивелировать результативность Аталанты.

"Сейчас только февраль и у нас уже было восемь травм, поэтому мы не раз спрашивали себя, может ли эта проблема быть из-за наших тренировок. Жаль тех, кто не сыграет в Лиге Чемпионов в 1/8. Тем не менее, в нашем распоряжении отличный состав и мы противостоим самой результативной команде Серии А

Мы попытаемся использовать все имеющееся в нашем распоряжении оружие, чтобы совладать с результативностью соперника. В последнее время мы плохо играли на выезде, но в Лиге чемпионов мы выиграли у Аякса и Челси, поэтому мы надеемся продолжить эту тенденцию", — приводит слова Селадеса Football Italia.

Матч Аталанта — Валенсия состоится в среду, 19 февраля, в 22:00 в Милане на Сан-Сиро. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.