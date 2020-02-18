Гасперини: Валенсия победила Аякс и Челси — они очень опасны

Наставник выразил готовность команды продемонстрировать свою лучшую игру против испанцев.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против Валенсии.

"Лига чемпионов очень эмоциональный турнир. Мы должны иметь много моральной силы в играх плей-офф. Мы готовы показать свою лучшую игру. Мы мыслим позитивно, но также мы должны избегать чрезмерной эйфории", — цитирует наставник пресс-служба УЕФА.

"Валенсия победила Аякс и Челси — они очень опасны. У Валенсии есть много хороших качеств, но мы должны сосредоточиться на нашем футболе", — завершил Гасперини.

Матч Аталанта — Валенсия состоится в среду, 19 февраля, в 22:00 в Милане на Сан-Сиро. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.