Гасперини: Валенсия победила Аякс и Челси — они очень опасны

18 февраля 2020

Джан Пьеро Гасперини, Getty Images

Наставник выразил готовность команды продемонстрировать свою лучшую игру против испанцев.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против Валенсии.

"Лига чемпионов очень эмоциональный турнир. Мы должны иметь много моральной силы в играх плей-офф. Мы готовы показать свою лучшую игру. Мы мыслим позитивно, но также мы должны избегать чрезмерной эйфории", — цитирует наставник пресс-служба УЕФА.

"Валенсия победила Аякс и Челси — они очень опасны. У Валенсии есть много хороших качеств, но мы должны сосредоточиться на нашем футболе", — завершил Гасперини.

Матч Аталанта — Валенсия состоится в среду, 19 февраля, в 22:00 в Милане на Сан-Сиро. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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