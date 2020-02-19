Аталанта — Валенсия. Накануне

Football.ua анонсирует первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской и испанской командами.

В Милане состоится первый поединок в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Аталанта сыграет против Валенсии. Бергамаски не могут принимать еврокубковые матчи на своем стадионе, поэтому встреча пройдет на Джузеппе Меацца.

Аталанта — Валенсия

Среда, 19 февраля, 22:00, Джузеппе Меацца (Сан-Сиро), главный арбитр — Майкл Оливер (Англия). Прямая трансляция на Футбол 2.

Пара Аталанта — Валенсия выглядит менее именитой на фоне других противостоянии 1/8 финала ЛЧ, однако о недооценке хотя бы одного из коллективов не может быть и речи. Бергамский клуб практически в последний момент "запрыгнул в вагон отправляющегося поезда", оставив донецкий Щахтер и загребское Динамо без Лиги чемпионов, а "летучие мыши" выиграли Группу H, опередив Челси и отправив Аякс в Лигу Европы.

Если обращать внимание на текущую форму команд в рамках внутренних турниров, а это нужно делать, Аталанта в последнее время действительно впечатляет. Чего только стоит разгромная победа над Торино, где туринцы пропустили семь безответных мячей. Подопечным Гасперини также удалось обыграть Фиорентину (1:2) и Рому (2:1), однако ощущение того, что Аталанта может потерять очки в любом матче, никуда не исчезает. Яркие примеры этому — домашние поражение от СПАЛа (1:2) и ничья с Дженоа (2:2).

Валенсия, в свою очередь, выступает в Испании с переменным успехом, проводя то победные серии, то проигрывая по несколько матчей подряд. Из последних результатов "летучих мышей" — вылет на стадии 1/4 финала Кубка Испании от Гранады, а также поражение от Хетафе (3:0) и ничья с Атлетико (2:2) в рамках Ла Лиги.

Одна из причин нестабильности Валенсии — кадровые проблемы, в том числе и в центральной зоне защиты. Примечательно, что неудачи команды Селадеса приходятся именно на период отсутствия Эсекиэля Гарая, который также рискует не сыграть против Аталанты из травмы колена. Вдобавок, дисквалификация Габриэля Паулисты ставит "летучих мышей" в непростую ситуацию при выборе центральных защитником на матч Лиги чемпионов. До сих пор восстановиться от травмы не может голкипер Яспер Силлессен, под вопросом — появление Кевина Гамейро.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини не должен испытать проблем при выборе стартового состава на матч ЛЧ. В его расположении будут все футболисты первой команды, поскольку лазарет бергамасков на данный момент пустует. Это и может стать ключевым фактором в противостоянии с Валенсией.

Ориентировочные составы:

Аталанта: Голлини — Толои, Палломино, Джимсити — Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс — Гомес, Сапата, Иличич

Не сыграют: —

Под вопросом: —

Валенсия: Доменек — Васс, Мангаля, Диахаби, Гайя — Торрес, Кондогбия, Парехо, Солер — Родриго, Гомес

Не сыграют: Паулиста, Пиччини, Вальехо

Под вопросом: Силлессен, Черышев, Гамейро, Гарай

ПРОГНОЗ 3:1