Иличич: Будем играть на победу в матче против Валенсии

Полузащитник Аталанты дал комментарий накануне встречи Лиги чемпионов.

Аталанта примет Валенсию в рамках первого поединка 1/8 Лиги чемпионов. Йосип Иличич заверил, что бергамаски будут играть на победу и постараются не оставлять сопернику свободное пространство.

"Это будет очень, очень сложный матч против команды с высоким уровнем технического оснащения. Мы также знаем свои сильные стороны, будем играть на победу, стараться не совершать много ошибок и получить положительный результат.

Мы не должны оставлять свободное пространство для соперника, должны все помогать обороне, а затем использовать наши возможности", — приводит слова Иличича Football Italia.

Матч Аталанта — Валенсия состоится в среду, 19 февраля, в 22:00 в Милане на Сан-Сиро. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.