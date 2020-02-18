Аталанта — Валенсия: прогноз на матч Лиги чемпионов

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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют Аталанта и Валенсия.

По версии Parimatch, Аталанта – фаворит встречи. Победа хозяев оценивается коэффициентом 1,73, а победа гостей – 4,70.

Если же поединок завершится ничьей, то на такое событие предлагается показатель 4,10.

Среди интересных вариантов от Parimatch есть: гол в первом тайме (1,36), гол в обоих таймах (1,64) и "Валенсия победа хотя бы в одном тайме" (2,50).

Матч Аталанта – Валенсия состоится 19 февраля в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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