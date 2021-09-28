Реал — Шериф. Накануне

28 сентября 2021

Игроки Шерифа, Getty Images

Football.ua представляет анонс поединка группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Реал на своем поле примет молдавский Шериф, который уже успел удивить всех на старте турнира.

Вторник, 28 сентября, 22:00. Сантьяго Бернабеу (Мадрид). Главный арбитр - Лоуренс Виссер (Бельгия). Трансляция на Megogo.

Мадридский Реал отлично стартовал в новом сезоне под руководством Карло Анчелотти, набрав 17 очков в семи матчах испанской Ла Лиги, что принесло им первое место в турнирной таблице. Европейская кампания для "сливочных" также началась с победы над миланским Интером (1:0).

Перед встречей с Шерифом, подопечные Анчелотти расписали мировую с Вильярреалом, но в Европе молдавская команда играет совершенно по другому — с другим характером. В прошлом сезоне Реал был остановлен лишь будущим победителем турнира — лондонским Челси. Состав команды остался прежним за исключением парочки изменений, так что цель прежняя — победа в турнире.

Однако в еврокубках в последних матчах у Реала не такая позитивная статистика — пять побед в 12 последних домашних матчах при четырех поражениях. Понятно, что поражение от Шерифа будет катастрофой, но на Сантьяго Бернабеу такой вариант пока не рассматривается.

Шериф, который выиграл шестой подряд чемпионский титул в Молдавии в этом сезоне создает сказку. Впервые в своей истории молдавская команда принимает участие в групповом этапе Лиги чемпионов и их старт был продолжением сказки, потому что в первом туре Шериф сенсационно обыграл донецкий Шахтер (2:0).

До своей цели — группового этапа турнира — команда Юрия Вернидуба прошла очень длинный и насыщенный путь. На пути молдавского клуба были обыграны Теута, Алашкерт, Црвена Звезда и загребское Динамо.

У Шерифа впечатляющая статистика — молдаване выиграли четыре из восьми последних гостевых поединков в Европе, потерпев при этом лишь одно поражение. В чемпионате дела обстоят также хорошо — 19 набранных очков в восьми матчах и третье место, но у них есть три игры в запасе в отличие от лидера Милсами. Перед игрой на великом испанском стадионе, Шериф разгромил Динамо-Авто со счетом 7:0, так что хорошее настроение для них обеспечено.

Что касается кадровой ситуации, то "сливочные" будут обходиться без защитников Марсело, Ферлана Менди, Даниэля Карвахаля, полузащитников Тони Крооса и Дани Себальоса, а также вингера Гарета Бэйла. У молдавского клуба единственная потеря — это полузащитник Александр Белоусов, который находится в лазарете.

Если говорить о личных встречах, то клубы еще никогда ранее не встречались, так что это будет первая страница в истории их противостояния.

Ориентировочные составы команд

Реал: Куртуа — Вальверде, Милитао, Алаба, Начо — Асенсио, Каземиро, Модрич — Азар, Винисиус, Бензема.

Шериф: Атанасиадис — Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано — Коловос, Аддо, Тилль — Траоре, Кастаньеда, Якшибоев.

footballпрогноз 3:0

 

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