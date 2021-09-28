Вернидуб: Шериф уважает Реал, но не боится

Наставник молдавского клуба поделился своими ожиданиями перед игрой с Реалом.

Главный тренер молдавского Шерифа Юрий Вернидуб прокомментировал предстоящий поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала.

"Мы очень рады находится в Мадриде. Нам предстоит сыграть с очень сильным клубом, можно сказать королевским. Для нас это большая честь. Мы очень хотим завтра выйти на этот прекрасный стадион и показать хорошую игру. Противостоять нам будет самый сильный соперник — это Реал Мадрид. Все ребята и я готовы к этому. Мы прошли очень длинный путь, чтобы завтра сыграть с Реалом на Сантьяго Бернабеу.

Самое важное, чтобы мы не перегорели, чтобы игроки получили удовольствие. Мы не должны бояться. Уважать – да, но бояться нам не нужно. Мы должны выйти и сыграть как можно лучше как в обороне, так и в атаке. Понятно, что любая команда думает о результате, мы в том числе, но мы понимаем силу Реала. Прежде всего мы хотим достойно выглядеть и показать достойный результат А как оно будет – пусть нас рассудит футбольное поле.

Мы достаточно неплохо изучили Реал, посмотрели достаточно много игр. Мы знаем, что у них очень много хороших футболистов, топ-игроков, начиная от вратаря до нападения. Мы очень уважаем этих футболистов, но не боимся.

Что-то менять в подготовке команды не имело смысла, потому что у нас такой же насыщенный график поединков. Много матчей в чемпионате и плюс Лига чемпионов. Мы готовимся к каждой игре и самое важное, что я прошу от футболистов, чтобы они на разделяли чемпионат и Лигу чемпионов. Я понимаю, что они живут матчами Лиги чемпионов, очень ждут этим матчи, но не нужно забывать о чемпионате — нужно снова побеждать и брать первое место, чтобы снова попытаться создать эту сказку, которая происходит в этом году. В таких условиях больше думаешь о том, как восстановить игроков от матча к матчу.

Мы не должны обманывать сами себя и когда мы увидели нашу группу, то фавориты — это Реал и Интер, а также конечно Шахтер — команда с моей родины, с Украины. Мы посмотрим как нас оценивают и недооценивают и наша задача — выходить на поле и доказывать, что мы достойны выступать на групповом этапе Лиги чемпионов. Все остальное — это проблемы других команд, которые нас недооценивают или переоценивают. Я верю в каждого их своих игроков и они достойны того, чтобы они играли в Лиге чемпионов", — сказал Вернидуб на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Реал — Шериф состоится сегодня, 28 сентября, в 22:00 по киевскому времени.