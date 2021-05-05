Челси — Реал. Накануне

Football.ua представляет анонс ответного полуфинального матча Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов Челси постарается воспользоваться незначительным преимуществом, добытым над Реалом в первой встрече в Мадриде.

Челси — Реал

Среда, 5 мая, 22:00. Лондон, стадион Стэмфорд Бридж. Арбитр — Даниэле Орсато (Италия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и сервисе MEGOGO

Ничья на выезде, да еще и результативная, по всем канонам двухматчевых еврокубковых противостояний делает Челси фаворитом в противостоянии с Реалом, но соперник слишком силен и опасен, чтобы целиком полагаться на гол Пулишича в Мадриде.

Трудно сказать, что предпочтет Томас Тухель, ни разу, кстати, не проигрывавший испанским соперникам, осторожную выжидательную тактику или попытается попросту подавить соперника активностью, не дав ему возможность реализовать свои планы. И для того, и для иного варианта ресурсы у наставника Челси есть.

Задача, стоящая перед Реалом, более однозначна: гостям нужен как минимум один забитый мяч, а уже когда (если) это произойдет, Зинедину Зидану представится возможность выбрать сценарий, согласно которому его команда в очередной раз доберется до решающего матча Лиги чемпионов.

У Челси практически нет кадровых проблем, за исключением сомнений в полной готовности Ковачича. А вот относительно формы Маунта и Рюдигера Тухель полон оптимизма.

У Реала сложностей больше. Точно не смогут сыграть Карвахаль и Васкес. У Вальверде, если верить информации в испанских СМИ, последний отрицательный тест на коронавирус оказался сомнительным, а Марсело придется отдать свой гражданский долг на выборах в мадридскую Ассамблею.

Реал заявил, что для Марсело будет выделен частный самолет, чтобы он успел присоединиться к команде в Лондоне, но перелет и его потенциальная задержка ставит под угрозу по крайней мере попадание бразильца в стартовый состав.

Зато готов играть Серхио Рамос, восстановление которого как раз готовили под ответный матч с Челси.

Последние репетиции Челси и Реала перед очной встречей оказались идентичными: оба полуфиналиста дома обыграли соответственно Фулхэм и Осасуну со счетом 2:0.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Челси — 12;

Реал — 2.

Интересные факты

– Беспроигрышная серия Челси во всех турнирах составляет 5 матчей (3 победы и 2 ничьи).

– В Лиге чемпионов Челси не может выиграть в двух последних матчах (1 ничья и 1 поражение).

– Беспроигрышная серия Реала во всех турнирах составляет 19 матчей (13 побед и 6 ничьих).

– В Лиге чемпионов Реал не проигрывает на протяжении 6 матчей (4 победы и 2 ничьи).

– Реал ни разу не выигрывал у Челси в еврокубках: 2 ничьи и 2 поражения.

– Челси выиграл лишь 3 из последних 9-ти домашних еврокубковых матчей (4 ничьи и 2 поражения).

– Челси провел 12 двухматчевых еврокубковых дуэлей против испанских клубов и 5 раз прошел дальше.

– Томас Тухель ни разу в качестве тренера не проигрывал соперникам из Испании (3 победы, 4 ничьи).

– В еврокубковых сериях послематчевых пенальти Челси праздновал успех 2 раза, 4 серии оказались неудачными.

– Реал в 30-й раз играет в полуфинале Кубка / Лиги чемпионов и 16 раз проходил дальше.

– В двухматчевых еврокубковых противостояниях с английскими командами Реал 9 раз проходил дальше и 5 раз сходил с дистанции.

– Реалу 4 раза в еврокубках приходилось участвовать в послематчевых сериях пенальти, ровно половина из них были успешными.

Ориентировочные составы

Челси: Э.Менди — Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер — Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Чилвелл — Маунт, Хаверц, Пулишич.

Реал: Куртуа — Одриосола, Рамос, Милитан, Начо — Каземиро, Кроос, Модрич — Асенсио, Бензема, Винисиус.

Не сыграют: Карвахаль, Васкес (оба — Реал).

Под вопросом: Ковачич — Ф.Менди, Варан, Марсело, Вальверде.

Слова

Томас Тухель, главный тренер Челси:

"В таких матчах очень важно поддерживать высокую интенсивность на протяжении всего матча. При этом не менее важна уверенность в собственных силах. Если не веришь в победу, то не стоит и выходить на поле".

"Я не знаю, да и не особо переживаю о том, по какой схеме сыграет Реал: 5-3-2, 4-3-3 или как-то еще. Главное — как сыграем мы. И дело не только в расстановке, а в том, хватит ли нам куража и смелости сыграть против такого соперника. Если мы добрались до полуфинала, то, значит, заслужили это и способны на большее".

Зинедин Зидан, главный тренер Реала:

"У меня прекрасные ощущения. Мы все рады быть здесь, мы знаем, какую игру нам ждать, мы знаем, чего мы хотим добиться, и сделаем ради этого все, что в наших силах. Мы дошли до этой стадии благодаря тяжелому труду, и ничему больше. В футболе чудес не бывает".

"Вот только не надо меня спрашивать, будет ли играть Рамос. Все равно я этого не скажу. Но раз он здесь с нами, значит, он в порядке. Это очень важно, что наш капитан вместе с командой".