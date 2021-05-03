Челси — Реал: где смотреть матч

Английский клуб встретится с испанским в Лиге чемпионов УЕФА.

В рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов английский Челси сыграет против испанского Реала.

Где смотреть?

Текстовая онлайн-трансляция поединка Челси — Реал будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 2.

Начало встречи запланировано 5 мая, на 22:00 по киевскому времени.

Что говорили после первой игры?

Томас Тухель, главный тренер Челси: "Мы начали матч очень и очень хорошо, играли агрессивно и без брака. Мы должны были выигрывать первый тайм. Мы этого заслуживали. У нас было много моментов, много полумоментов, не хватило точности последнего паса, который помог бы создать еще больше возможностей для взятия ворот.

К сожалению, они забили со "стандарта". Но больше мы ничего не позволили создать сопернику. К концу матча скорости упали, мы потеряли в агрессии, вы могли видеть, что мы подустали и смирились с ничьей"

Зинедин Зидан, главный тренер Реала: "Мы хотели применять высокий индивидуальный прессинг, но когда не слишком хорошо получается, то приходится тяжко. После забитого мяча заиграли лучше. Стали лучше контролировать игру. Мы по-прежнему живы и отправляемся на ответную игру с мыслями о победе. В целом, мы довольны сегодняшней игрой.

Мы знаем, что они хорошо играют на чужой половине поля, у них боевитая команда, они мало пропускают. Челси не зря играет в полуфинале".