Марсело полетит на ответный матч с Челси на частном самолете

Перелет бразильца недешево обойдется клубу.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан на пресс-конференции подтвердил, что защитник "сливочных" Марсело полетит на ответный полуфинальный поединок Лиги чемпионов против Челси в Лондон отдельно от команды.

Напомним, что левый защитник "королевского" клуба получил повестку, по которой должен в обязательном порядке присутствовать на избирательном участке в роли наблюдателя на выборах в Мадридскую ассамблею, которые состоятся 4 мая.

"Это то, что мы имеем. Он выполнит свои обязательства, и уже в среду будет с нами", — сказал французский специалист.

Марсело отправится в Лондон частным самолетом. Полет займет около двух часов и будет стоить 20 000 евро.

Отмечается, что Реал очень рассчитывает на Марсело в ответном поединке с Челси несмотря на то, что в текущем сезоне бразилец отыграл немногим больше 1100 минут за клуб.

На данный момент он является главной альтернативой Зидану на левом фланге. Менди все еще травмирован и еще не работал с группой. Не исключено, что француз восстановиться к игре с Челси, но он точно не проведет полный поединок, так что наличие альтернативы на скамейке запасных будет очень важно.